Как нельзя лечить акне

Борьба с акне на лице при помощи шампуня, даже с цинком в составе, не является эффективным решением, говорит дерматолог и трихолог Юлия Галлямова. Хотя цинк, присутствующий в шампуне Head&Shoulders, имеет доказанную способность снижать воспаление при наружном применении, акне обусловлено не только этим фактором. Это заболевание включает множество других аспектов, таких как гиперкератинизация (избыточное образование кератина) и увеличенная продукция кожного сала, которые не устраняются цинком.

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Современные методы борьбы с акне направлены на решение всех этих проблем одновременно. Продукты, содержащие цинк, могут помочь уменьшить воспаление, но не решить все аспекты этого заболевания. Подходы, ориентированные на четыре ключевых момента в развитии акне, считаются наиболее эффективными.