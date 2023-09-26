Раскрыта связь между состоянием здоровья человека и его волосами

Стилистка и эксперт бренда Milk + Blush Элис Докинз раскрыла связь между состоянием здоровья человека и его волосами. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

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По ее мнению, появление преждевременной седины указывает на высокий уровень стресса, а истончения — на проблемы с щитовидной железой. Во втором случае специалистка призвала незамедлительно обратиться к врачу и включить в уход средства, содержащие в составе салициловую кислоту, кофеин, оливковые и кокосовые масла.

Кроме того, Докинз обратила внимание на людей, которые склонны к облысению. Она объяснила, что чаще всего данная проблема связана с недостатком железа в организме. Его низкий уровень вызывает анемию, при которой организм уменьшает выработку эритроцитов. В связи с этим к фолликулам поступает меньше кислорода, и волосы начинают выпадать.

Шелушение кожи головы сигнализирует о псориазе. Собеседница издания отметила, что в такой ситуации необходимо ограничить пребывание на солнце и не мыть голову чаще трех раз в неделю, а также избегать средств, в составе которых присутствуют спирт, ароматизаторы и сульфаты.

Помимо прочего, ломкость прядей является симптомом дефицита белка, который может быть вызван чрезмерным воздействием горячих инструментов для укладки и частым окрашиванием. Чтобы увеличить количество этого вещества в организме, рекомендуется добавить в ежедневный рацион яйца, рыбу, орехи, мясо и бобовые.