Простые способы борьбы с зависимостью от сладкого

Нежное пирожное на празднике, кусочек шоколада после обеда — устоять перед этими небольшими соблазнами очень сложно. И это нормально! Глюкоза, а значит сладости, необходима человеку для продуктивной работы мозга, концентрации внимания и энергичности.

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Но если без конфеты или кусочка торта вы превращаетесь в злобного монстра, а прожить один без десертов — настоящая пытка, скорее всего, вы стали заложником сахарной зависимости. Справиться с ней так же сложно, как и с любой другой аддикцией, а последствия могут быть очень печальными:

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Набор веса;

Проблемы с зубами и деснами;

Развитие инсулинорезистентности;

Появление акне и других проблем с кожей;

Бессонница

Чтобы разрушить порочный круг, можно прибегнуть к нескольким хитростям.

Внедрить их в жизнь несложно, однако они очень эффективны.

Завтракайте белковыми продуктами

Исследования университета Миссури доказали, что белковые продукты на завтрак помогают снизить тягу к сладкому в течение дня. Кроме этого, греческий йогурт, омлет, сэндвич с куриной грудкой в качестве первого приема пищи снижает выработку гормона грелина, отвечающего за чувство голода. После такого завтрака желание съесть конфетку или выпить чая с печеньем после обеда станет гораздо меньше. Даже если утром вы привыкли обходиться чашкой кофе, старайтесь в качестве первого приема пищи выбирать белковые блюда.

Ешьте чаще

Как бы вы ни были заняты на работе, как бы не спешили утром, найдите время на полноценные приемы пищи: завтрак, обед, ужин и три перекуса не дадут упасть уровню сахара в крови. Это поможет не испытывать резкого, сильного голода и снизит тягу к сладкому.

Экспериментируйте со вкусами

Сладкие блюда — простой способ быстро получить удовольствие от еды и почувствовать, как улучшается настроение. Но на это способны и другие продукты, главное, чтобы их вкус был насыщенным. Используйте специи, травы, развивайте пищевой интерес: изучайте кухни разных народов мира. Так вы поймете, что десерты и сладости — далеко не самые яркие и вызывающие восхищение блюда. Кстати, если вы привыкли пить чай и кофе с сахаром, попробуйте заменить его на корицу и мускатный орех. Так напиток покажется вкуснее без дополнительной глюкозы.

Спите больше

Лептин, грелин и инсулин — три гормона, которые отвечают за голод, насыщение и тягу к сладкому. Если вы поздно ложитесь и не высыпаетесь, вскоре уровень грелина повысится почти в три раза, а вместе с ним придет невероятное желание съесть конфетку и еще одну, и еще… Пользуйтесь правилом: «Ложиться спать не в тот день, когда просыпаетесь» — всего две недели полноценного восьмичасового сна помогут наладить пищевое поведение.

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