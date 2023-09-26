Врач: картофель может улучшить работу сердца

В картофеле содержатся калий и магний, которые могут улучшить работу сердца. Об этом "Москве 24" рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

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При этом врач уточнил, что пользу может принести отварной картофель, а не жареный.

"Калий из состава картофеля нормализует водно-солевой баланс. При взаимодействии с натрием он улучшает питание клеток. Достаточное количество магния будет улучшать работу клеток сердца и защищать орган от быстрого изнашивания", - сказал Арзамасцев.

Помимо этого, полезные для сердца микроэлементы содержатся и в сухофруктах. Для получения калия можно употреблять помидоры, магния - орехи, продолжил эксперт.