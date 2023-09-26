Крапива: рецепты здоровья

Она растет везде, одно слово - сорняк. Мы злимся, когда случайно задеваем ее и обжигаемся.

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А между тем мудрые бабушки, живущие в частных домах, обязательно отводят ей местечко где-нибудь на окраине участка. Потому что знают: крапива - надежный целитель.

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Кусачий лекарь

В старину говорили: «Одна крапива заменяет семерых врачей». В травнике XVIII века написано: «Крапива полезна от ломотного ревматизма и простуды. Для сего крапиву вяжут и нажигают больное место, а крапива должна быть только перед тем сорвана».

Это растение стимулирует обмен веществ, способствует выведению токсинов, обладает противовоспалительными и антидиарейными свойствами, незаменима при кровотечениях и сахарном диабете. Крапива имеет кроветворный и желчегонный эффект, поддерживает функцию поджелудочной железы, стимулирует пищеварение.

Настой крапивы полезно пить с апреля по июнь для поддержания иммунитета. Ранней весной крапива содержит аскорбиновой кислоты в два раза больше, чем апельсины и лимоны, а каротина в ней столько же, сколько в моркови. 20 г листьев содержат суточную норму потребности организма в витамине А. Молодые побеги и листья крапивы содержат также витамин К, хлорофилл, фитонциды, соли железа, кальция, калия. Крапива укрепляет клеточные перегородки, ткани мышц, артерий и кожи, улучшает кровообращение на поверхности кожи, делает артерии и вены более эластичными и снимает воспалительные процессы в организме.

На Руси по осени крестьяне снимали тонкий слой почвы с корневищами крапивы и помещали его в сарай. В разгар зимы, когда зелени не было, эти заготовки вносили в теплое помещение, давали им оттаять, а потом поливали. Когда появлялись молодые листочки, их использовали как деликатесную зелень.

Рецепты здоровья

Крапивный настой для очищения крови. Положите в стеклянную посуду 1 ч. ложку сухой измельченной травы крапивы и залейте 1 стаканом кипятка, настаивайте в термосе 30 мин., процедите. Пейте по 3 ст. ложки за 30 мин. до еды утром и вечером в течение месяца. Во избежание загущения крови можно добавить донник желтый в пропорции 1:0,3.

Для улучшения состава крови, оздоровления сердечно-сосудистой системы и печени. Залейте 5 ст. ложек сухой крапивы 500 мл кипятка, прогрейте на слабом огне 5-10 мин., настаивайте полчаса. Пейте по 0,5 стакана 4 раза в день до еды.

При нарушениях кровообращения, сердечных спазмах, сужении коронарных сосудов сердца. При этих заболеваниях полезно наружное применение. Наклонитесь над ванной и теплым настоем крапивы обмывайте область сердца, при этом слегка ее массируя.

Ванночки из крапивы от судорог в конечностях. Заполните таз на 2/3 листьями свежей крапивы (или приготовьте взвар: 6 ст. ложек на пол-литра кипятка настоять в термосе не менее часа), залейте кипятком доверху, настаивайте, пока температура станет терпимой, и опустите в таз ноги или руки. Держите 7-10 мин. с короткими перерывами. Между крапивными ванночками должен быть отдых в 2-3 дня.

Для поддержания работы почек. Залейте 2 ст. ложки сухой крапивы 250 мл кипятка и томите на слабом огне 15 мин. Пейте по 0,5 стакана с медом 4 раза в день до еды.

Подагра и мочекаменная болезнь с уратными камнями. Лучше использовать крапиву в сборе (доля крапивы не менее 40%). Залейте 3 ст. ложки сухой крапивы, травы душицы и листьев березы 0,5 л кипящей воды и оставьте на 1 час. Пейте по 100 мл 4-5 раз в день в течение 1,5-2 месяцев.

Для долго незаживающих ран, язв, ожогов, обморожений. Измельчите сухие листья крапивы в порошок, просейте через сито. Присыпьте раны 1-3 раза в день под повязку или без нее.

Рецепты красоты

Для блеска и силы волос. 1 ст. ложку измельченной крапивы залейте стаканом кипятка и дайте настояться 15-20 мин. Охладите до комнатной температуры, после мытья прополощите волосы этим настоем.

Маска для жирных волос. Измельчите свежую крапиву в миксере. 1/2 стакана этой массы тщательно перемешайте с 1 ч. ложкой морской соли. Втирайте в кожу головы 2 раза в неделю, наденьте на голову полиэтиленовую шапочку и оставьте на 15-20 мин.

От перхоти и выпадения волос. 6 ст. ложек травяной смеси (листья крапивы, мать-и-мачехи и корневищ аира) залейте 1 л холодной воды. Кипятите 10 мин. Укутайте кастрюлю с отваром на 1 час. Мойте этим отваром голову 3 раза в неделю.

Для жирной кожи. К 100 мл водки добавьте 1 ст. ложку сока листьев крапивы. Протирайте лицо утром и вечером.

Для сухой и вялой кожи. 1-2 ст. ложки измельченных сухих листьев крапивы залейте теплой водой до получения густой кашицы. Непрерывно помешивая, нагревать на пару 10 мин. Нанесите теплую маску на 20-25 мин., затем ополосните лицо теплой водой.

Для нормальной кожи. 1 ч. ложку сухих измельченных листьев крапивы залейте 1 ст. ложкой теплого молока, настаивайте 10 мин., после чего добавьте 1 ч. ложку куриного желтка. Нанесите на лицо на 20 мин.

Добавка к столу

На Руси крапива сотни лет была постоянной добавкой к крестьянскому столу. А в неурожайные годы, она просто спасала людей от голодной смерти.

Ели ее в натуральном виде, подмешивали в хлеб, квасили, солили, сушили, добавляли к разным блюдам. Еще в 1920-е годы на московских рынках крапиву можно было увидеть среди другой зелени.

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА

Крапива двудомная получила название Urtica dioica благодаря тому, что женские и мужские соцветия формируются на разных растениях, то есть существуют крапивы-девочки и крапивы-мальчики. Латинское же название Urtica означает в переводе «я горю».

У нас растут два вида жгучей крапивы: однолетняя и многолетняя двудомная. Полезными свойствами обладает вторая. Различить их несложно: если однолетняя вырастает не выше колен, то многолетняя - почти в человеческий рост (около 1,5 м). Если все же сомневаетесь, дерните побег: однолетняя крапива выскочит легко, а за многолетней потянется длинное корневище.

Лучше всего собирать крапиву в канун полнолуния. Главное - выбирать для сбора место, отдаленное от больших городов и автомобильных трасс. Снимать нужно верхние части стеблей, а листья обрывать через несколько дней, когда они увянут и перестанут жалить.

Сушат крапиву на чердаке или под навесом с хорошей вентиляцией, разостлав тонким слоем в 2-4 см на сетке, ткани или бумаге. А вот на солнце сушить ее нельзя: листья теряют ценные вещества. Сильно пересушивать листья тоже не рекомендуется: они становятся ломкими, превращаются в порошок.

Крапива высушена, когда начинают ломаться жилки и черешки. Хранить листья крапивы можно до 2 лет в сухих, хорошо проветриваемых помещениях.

Почему крапива жжется

В покровных клетках этого растения есть так называемые стрекала - иглоподобные образование, которые травмируют кожу при прикосновении к листьям, а через прокол в кожу попадает муравьиная кислота. В результате возникает ощущение ожога, зуда и легкое воспаление кожи.