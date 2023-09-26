Что происходит со здоровьем женщины после отказа от алкоголя

Отказ женщины от употребления алкоголя приведет к результатам, которые будут видны буквально налицо, рассказал в беседе с LIFE.ru преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, нормализация обменных процессов способствует разглаживанию морщин и улучшению цвета лица.

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"Из-за нормализации работы ЖКТ у женщины улучшается всасывание витаминов, белков и других жизненно необходимых элементов, что приводит к нормализации обмена веществ, гормональному балансу, балансу иммунной системы, что, в свою очередь, приводит к разглаживанию кожи", — пояснил специалист.

Он также отметил, что восстановление работы печени, пищеварительной и мочевой систем способствует исчезновению отеков на лице и сосудистых звездочек (телеангиоэктазий), возвращает лицу здоровый цвет, а также нормализует обеспечение всех тканей организма питательными веществами.