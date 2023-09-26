Как сохранить гибкость после 30 лет

Чтобы сохранить гибкость и легкость тела после 30 лет, необходимо больше двигаться, причем делать это важно на протяжении всей жизни, посоветовал фитнес-тренер Егор Малюгин. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он уточнил, что гибкость — это навык, который исчезает, если его не использовать.

"До 30 лет мы активно пользуемся телом, поэтому подобные навыки сохраняются без особого принуждения, а с возрастом нам становится лень и тяжело это делать. На протяжении жизни нужно больше двигаться, не обязательно в зале и не обязательно на тренировках", — пояснил тренер.

Эксперт призвал людей включить в свой график различные тренировки, в том числе растяжку и силовые упражнения. Так, например, посещать спортивный зал нужно два-три раза в неделю. Перед каждым занятием рекомендуется потянуть все мышечные группы тела. Также важно не забывать о кардио упражнениях. Миронов посоветовал ежедневно гулять не менее часа и делать по утрам небольшую зарядку. Он подчеркнул, что это позволит не только сохранить гибкость тела, но и укрепит здоровье.