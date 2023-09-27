Врач объяснила, кому нельзя употреблять имбирь
Врач-дерматолог Айгуль Абдуллина объяснила, что имбирь, несмотря на свои полезные качества, может нести угрозу для здоровья некоторых категорий людей.
Диеты на основе корнеплода могут ослабить организм и привести к негативным последствиям.
Если чрезмерно употреблять имбирь в сыром виде, то это может привести к появлению аллергии. Медик не исключает, что в таком случае может появиться рвота, изжога, сильные боли в животе и диарея. Она добавила, что слабость и головокружение — верные признаки того, что имбирь приносит вред организму, а не пользу.
Абдуллина подчеркнул, что корнеплод категорически противопоказан беременным женщинам и детям до трех лет. Помимо этого имбирные диеты противопоказаны людям, которые страдают проблемами с ЖКТ.
Перед тем как вводить в рацион корнеплод, таким людям необходимо проконсультироваться с врачами. Кроме этого, имбирь противопоказан при употреблении некоторых лекарственных препаратов, с которыми он несовместим.
— Одно из его свойств — разжижение крови. Если вы принимаете препараты с таким же действием, от имбиря лучше воздержаться. Он умножит этот эффект, что плохо скажется на вашем здоровье, — предупредила Абдуллина изданию «Подмосковье сегодня».