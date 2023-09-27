Врач объяснила, кому нельзя употреблять имбирь

Врач-дерматолог Айгуль Абдуллина объяснила, что имбирь, несмотря на свои полезные качества, может нести угрозу для здоровья некоторых категорий людей.

Диеты на основе корнеплода могут ослабить организм и привести к негативным последствиям.

Если чрезмерно употреблять имбирь в сыром виде, то это может привести к появлению аллергии. Медик не исключает, что в таком случае может появиться рвота, изжога, сильные боли в животе и диарея. Она добавила, что слабость и головокружение — верные признаки того, что имбирь приносит вред организму, а не пользу.

Абдуллина подчеркнул, что корнеплод категорически противопоказан беременным женщинам и детям до трех лет. Помимо этого имбирные диеты противопоказаны людям, которые страдают проблемами с ЖКТ.

Перед тем как вводить в рацион корнеплод, таким людям необходимо проконсультироваться с врачами. Кроме этого, имбирь противопоказан при употреблении некоторых лекарственных препаратов, с которыми он несовместим.