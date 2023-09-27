Какие витамины важнее всего для беременных

В беременность вполне возможна нехватка витаминов, так как организм требует большего. Одни полезные вещества можно брать из пищи, другие из добавок. Всего для женщин в положении есть пять главных элементов, помогающих правильному развитию будущего ребёнка.

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О них «Газете.Ru» рассказала д. м. н., врач акушер-гинеколог, главный врач семейной клиники «Доктор АННА» Анна Марченко.

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Главные витамины для беременных

1. Фолиевая кислота

Менее известна как витамин В9 и необходима для обеспечения роста и обновления клеток. При нехватке фолиевой кислоты у беременной растёт риск пороков развития плода — чаще всего это дефекты нервной трубки (формируется в первом триместре). В конечном итоге дефицит этого витамина может привести к расщеплению позвоночника у ребёнка, заячьей губе или волчьей пасти.

2. Витамин D

Регулирует обмен кальция и имеет большое значение для плода. А именно:

отвечает за формирование костной ткани и зубной эмали;

за передачу нервных импульсов и сокращение мышц;

влияет на иммунную и гормональную системы;

и на обмен веществ.

Нехватка витамина D может негативно отразиться на развитии скелета малыша, а также привести к рахиту у новорождённого. Избыток тоже опасен — например, возможно отравление.

«Если беременная женщина полноценно и сбалансированно питается, гуляет на улице в дневное время, как правило, она не нуждается в дополнительных дозах витамина D», — рассказала гинеколог.

3. Железо

Этот микроэлемент нужен для развития мозга плода и формирования плаценты. Кроме этого, он профилактирует задержку роста плода, невынашивания беременности и развития преэклампсии (повышение давления и отёков на поздних сроках беременности). Если беременная хорошо питается, то нехватки железа не будет. Кстати, больше всего его в животных белках. В том случае, когда уровень железа низкий, это уже угроза нормальному развитию плода. А вот передозировка, по словам врача, не опасна и обычно не приводит к серьёзным последствиям.

«Однако переизбыток железа может ухудшить всасывание цинка, который обеспечивает нормальную работу мозга и участвует в формировании иммунного ответа организма», — предупредила Марченко.

4. Йод

Недостаток этого важного микроэлемента может сформировать умственную неполноценность ребёнка. Если в организме есть переизбыток йода, то он выведется с мочой, накапливаться не будет. Другая история — когда долгое время поступают большие дозы. Это уже способно нарушить правильную работу щитовидки.

5. Кальций

Он участвует в формировании скелета ребёнка и нужен для того, чтобы оно шло правильно. Для матери кальций имеет значение, так как помогает поддерживать в здоровом состоянии опорно-двигательный аппарат. Гинеколог рассказала, что есть исследования, согласно которым у женщин без дефицита кальция во время беременности ниже риск развития остеопороза в пожилом возрасте. Но она подчеркнула, что переизбыток кальция мешает усвоению железа, которое также важно для беременной.

Недостаток витамина D и шизофрения

Не так давно учёные проводили исследование, по результатам которого пришли к выводу, что недостаток витамина D у беременной может спровоцировать шизофрению у ребёнка.

Исследователи вырастили в лаборатории клетки мозга, отвечающие за дофамин: одни с активным гормоном витамина D, а другие, наоборот, без него. Им нужно было произвести процесс раннего эмбрионального развития человека. Дофамин участвует в передаче нервных импульсов, и развитие шизофрении связано с нарушением его выработки.