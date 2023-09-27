Девушка похудела на 32 кг благодаря особому способу приготовления курицы

Рокси всего за 6 месяцев смогла сбросить 32 кг. Девушка была недовольна своим весом и решила подкорректировать привычки, не меняя при этом кардинально образ жизни.

© Чемпионат.com

Она включила больше активность в свою рутину и сделала любимую еду менее калорийной.

Чемпионат.com

В первую очередь Рокси стала заниматься спортом дома. Она выполняла простую гимнастику без какого-либо дополнительного оборудования. Кроме того, девушка пересмотрела рацион. Вместо жареной курицы она начала готовить мясо птицы с овощами и соусом гуакамоле более здоровым образом.

Чемпионат.com