5 главных ошибок во время детокса

Желание оздоровить организм, избавившись от вредных токсинов, вполне разумное для многих, однако чрезмерные усилия в этом направлении могут и навредить.

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Врач-натуропат Мария Лозовская рассказала, какие ошибки часто совершают люди во время детокса.

Главная ошибка — пытаться сразу внедрить детокс-питание без плавного входа. Не стоит сразу прибегать к слишком жестким ограничениям и голоданию. Ограничив себя в еде и необходимых количествах пищи, можно спровоцировать проблемы с ЖКТ.

Вторая ошибка — отсутствие выстроенной системы детокса. Эксперт отметила, что все процессы должны иметь определенные ритм и систему. В противном случае мозг получит от органов установку об опасности и больше не захочет пробовать диеты или детоксы.

Эксперт уточнила, что не стоит ограничивать себя во всем. Не нужно исключать все любимые продукты, оставляя только пресное и несладкое. Детокс — это история не про отказ, а про замену продуктов на более выгодные для организма.

Перед детоксом необходимо подготовить организм. Печень, почки, половая система и другие органы должны активно функционировать, чтобы избавить организм от ненужных токсинов.

Детоксы в частных клиниках всегда сопровождаются банями, ваннами и другими очищающим процедурами.