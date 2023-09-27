Стоматолог пояснила, как меняется улыбка с возрастом

Как может измениться улыбка с возрастом, рассказала врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники Вероника Мелехова.

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Эксперт пояснила, что с возрастом в области зубов у человека есть неизбежные изменения, даже если состояние зубов и прикус в норме. Часто человек сталкивается с физиологической стираемостью поверхности зуба, но она не наносит серьезного вреда улыбке — не старит и не усугубляет естественных процессов старения.

Но есть и более серьезные проблемы: с возрастом люди начинают терять зубы. Если человек потерял зуб и не стал делать имплант, то в области других зубов начинается чрезмерная нагрузка.