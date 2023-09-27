Врач перечислила болезни, при которых нельзя есть сельдь

Врач Королева перечислила болезни, при которых нельзя есть сельдь
Врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева рассказала, что при некоторых заболеваниях не рекомендуется употреблять сельдь. Об этом пишет "Москва 24".
По словам терапевта, в продукте содержится большое количество соли, поэтому его не стоит есть людям, страдающим от гипертонической болезни, заболеваний почек, а также склонным к появлению отечности.
"Соль будет задерживать жидкость, повысит артериальное давление и вызовет отеки", - объяснила медик.
Для здоровых людей селедка не опасна. Она является источником полезных омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которые повышают уровень "хорошего" холестерина, оказывают противовоспалительное действие и улучшают текучесть крови.
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