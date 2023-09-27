Фитнес тренер рассказал, как заставить себя пойти на тренировку. После покупки абонемента необходимо поставить себе реалистичную цель, а также составить план тренировок и придерживаться его, заявил РИАМО фитнес-менеджер сети фитнес-клубов Pride Fitness Эдуард Шакула.

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Ранее сообщалось, что рынок фитнеса продолжает стремительно расти после пандемии. Однако, по результатам исследований, после покупки абонемента многие не спешат на тренировки еще долгое время.

«Цель должна быть реалистичной и доступной для вас. Например, если вы только начинаете заниматься спортом, то не стоит сразу ставить себе цель пробежать марафон. Лучше начать с небольших дистанций, постепенно увеличивая их», – сказал Шакула.

Также нужно помнить, что визуальные изменения от регулярных тренировок видны не сразу. Важно быть терпеливым и последовательным и не забрасывать тренировки при отсутствии видимых результатов. Не стоит забывать и о том, что некоторые положительные изменения, происходящие в теле, могут быть не видны на первый взгляд. К таким относятся: улучшение работы сердечно-сосудистой системы, гармонизация дыхательного ритма, снижение уровня артериального давления.

«Не менее важно грамотно составить план тренировок и придерживаться его. Он должен учитывать вашу физическую форму, возраст, наличие хронических заболеваний и другие индивидуальные особенности. Если вы будете заранее знать, когда и какую тренировку вам предстоит делать, это поможет сохранить дисциплину», – пояснил фитнес-тренер.