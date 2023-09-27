Как заставить себя пойти на тренировку
Фитнес тренер рассказал, как заставить себя пойти на тренировку. После покупки абонемента необходимо поставить себе реалистичную цель, а также составить план тренировок и придерживаться его, заявил РИАМО фитнес-менеджер сети фитнес-клубов Pride Fitness Эдуард Шакула.
Ранее сообщалось, что рынок фитнеса продолжает стремительно расти после пандемии. Однако, по результатам исследований, после покупки абонемента многие не спешат на тренировки еще долгое время.
«Цель должна быть реалистичной и доступной для вас. Например, если вы только начинаете заниматься спортом, то не стоит сразу ставить себе цель пробежать марафон. Лучше начать с небольших дистанций, постепенно увеличивая их», – сказал Шакула.
Также нужно помнить, что визуальные изменения от регулярных тренировок видны не сразу. Важно быть терпеливым и последовательным и не забрасывать тренировки при отсутствии видимых результатов. Не стоит забывать и о том, что некоторые положительные изменения, происходящие в теле, могут быть не видны на первый взгляд. К таким относятся: улучшение работы сердечно-сосудистой системы, гармонизация дыхательного ритма, снижение уровня артериального давления.
«Не менее важно грамотно составить план тренировок и придерживаться его. Он должен учитывать вашу физическую форму, возраст, наличие хронических заболеваний и другие индивидуальные особенности. Если вы будете заранее знать, когда и какую тренировку вам предстоит делать, это поможет сохранить дисциплину», – пояснил фитнес-тренер.
По словам тренера, самое главное – получать удовольствие от процесса. Спорт – это не только труд, но и отличный способ зарядиться энергией, улучшить настроение и самочувствие.