Люди верят, что глисты помогут похудеть и продлить жизнь. Что думают врачи

Когда внутри тебя живет гигантский червь-паразит — это не очень приятно и довольно опасно. Но даже у глистов находятся поклонники. Они уверены, что паразиты помогут им избавиться от аллергии и других болезней, похудеть и даже остановить старение. «Лента.ру» выяснила, почему люди готовы платить, чтобы заразиться глистами, и что об этом думают медики.

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Торговец глистами

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Самым известным приверженцем гельминтотерапии — лечения при помощи заражения паразитическими червями — считается британец Джаспер Лоуренс. Он утверждает, что в свое время глисты буквально вернули его к жизни. Теперь мужчина охотно делится личным опытом и за определенную плату берется прислать живых глистов в любую точку мира.

История близкого знакомства Лоуренса с паразитами началась в 2004 году. В то время он страдал от сильнейшей аллергии, астмы и ожирения, вызванных постоянным приемом преднизолона, который к тому же не помогал. Свое состояние будущий продавец глистов описывал как отчаянное — ему не хватало сил даже для того, чтобы подняться по лестнице или поиграть с детьми. Его бизнес стоял на грани разорения, а брак рушился.

Именно в этот момент на помощь пришла его тетушка из Великобритании. Она рассказала Лоуренсу, что видела по телевизору научно-популярную передачу об экспериментальном методе лечения аллергии и астмы с помощью гельминтов. Тот сразу же загорелся этой идеей: изучил научные статьи, поговорил со знакомыми врачами и вскоре отправился в Африку — там проще всего подцепить нужных глистов.

Я очень боялся, что вернусь не с той болезнью: речной слепотой, слоновой болезнью, лихорадкой денге или чем-то еще. С другой стороны, я видел, как ухудшилась моя жизнь за последние пять лет из-за астмы. Медицина, как оказалось, не могла предложить мне ничего, кроме паллиативных препаратов. Так что я чувствовал, что у меня нет выбора.

После возвращения из Африки Лоуренс не сразу узнал, что вышло из его затеи. Чтобы проверить наличие паразитов, он сдал биоматериал в лабораторию, но там не нашли ничего подозрительного. Однако через несколько месяцев Лоуренс внезапно осознал, что его перестала мучить аллергия. Он мог ездить в автомобиле с опущенными окнами в самый разгар цветения растений и при этом прекрасно себя чувствовать.

Чтобы окончательно убедиться, что аллергия исчезла, Лоуренс отправился к бывшей жене и погладил ее кошку. Раньше после контакта с шерстью он покрывался красными пятнами и опухал, но на этот раз ничего не произошло.

Лоуренс решил, что должен рассказать о своем спасении всем и помочь излечиться и другим людям, оказавшимся в похожей ситуации. Для этого он стал разводить паразитов самостоятельно.

Сначала Лоуренс придумал им более благозвучное с точки зрения маркетинга название — симбионты. Потом создал «ферму» по их выращиванию. В небольших контейнерах он воссоздавал условия тропических джунглей, затем собирал и очищал выращенных личинок, приклеивал их на пластыри для кожи и продавал через интернет.

Покупать кровососущего кишечного паразита у незнакомца без высшего образования — это не лучший выбор. Но люди приходят к нам, когда они в отчаянии.

Лоуренс не стеснялся рассказывать о необычном бизнесе, хотя не был врачом и вообще не имел отношения к медицине. После одного из таких интервью им заинтересовались власти США. Торговец глистами решил не дожидаться официальных обвинений и сбежал в Великобританию, где скрывается до сих пор. Однако «лечить» людей он не бросил. Сайт Лоуренса, на котором предлагается купить паразитов, до сих пор функционирует, и там по-прежнему можно сделать заказ.

Чудо-глист

Джастин Лоуренс приписывает целебные свойства не всем паразитам. В Африку, к примеру, он отправился в поисках определенного вида — necator americanus, или анкилостомы Нового Света. Это низкопатогенный круглый червь длиной менее сантиметра. Он живет в тонком кишечнике около пяти-семи лет и не способен размножаться внутри организма.

Инфицирование происходит через кожу — например, когда человек босой ногой наступает на личинок, вылупившихся из яиц, которые были в экскрементах зараженного человека. Оказавшись на коже, личинки повреждают ее, достигают кровеносных сосудов и вместе с кровотоком разносятся по всему организму. Так они попадают сначала в бронхи и наконец в конечную точку своего маршрута — кишечник.

В странах, где развита канализация, а люди не испытывают нехватки обуви, подцепить такого паразита практически невозможно. Зато он очень распространен в местах с плохой гигиеной и нехваткой воды.

В 1980-х годах британский биохимик Дэвид Притчард, работая в Папуа — Новой Гвинее, заметил, что инфицированные люди почти никогда не испытывают симптомов аллергии или астмы и не болеют аутоиммунными заболеваниями. Чтобы подтвердить догадку о пользе небольшого количества паразитов, ученый намеренно заразил себя анкилостомами, а потом защитил диссертацию по этой теме.

К концу десятилетия подобные предположения стали развивать другие исследователи. Эпидемиолог Дэвид Страчан сформулировал гигиеническую теорию, которая сводилась к тому, что взаимодействие с определенными микроорганизмами в раннем детстве защищает от аллергии. Отсутствие такого контакта, согласно его гипотезе, приводило к плохой иммунологической толерантности и возникновению аутоиммунных заболеваний.

Аллергия, астма, диабет 1 типа, болезнь Крона, синдром раздраженного кишечника, рассеянный склероз и около сотни других заболеваний могут являться результатом неадекватных аутоиммунных реакций

Врачи до сих пор не разобрались, как возникают аутоиммунные заболевания и почему они поражают все большее число людей. Чаще всего это связывают с изменением климата, загрязнением окружающей среды и воздействием канцерогенов. Но есть и другие предположения. Так, приверженцы «теории старых друзей» полагают, что человека на пути эволюции всегда сопровождали микробы и гельминты-паразиты. Внезапно лишившись их из-за соблюдения гигиены, иммунная система стала давать сбои и атаковать здоровые клетки различных органов.

Эта теория позволила предположить, что, вернув в организм паразитов, можно предотвратить, а возможно, и остановить развитие некоторых заболеваний. Однако пока это не доказано и требует дополнительных исследований.

Сейчас изучается воздействие гельминтов при лечении рассеянного склероза, аутизма, аллергии и астмы. По одной из версий, намеренное заражение может затормозить даже старение или, если точнее, остановить воспалительные процессы, которые развиваются с возрастом во всем организме.

По словам гастроэнтеролога, гепатолога филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Андрея Якушева, цель большинства таких исследований не само по себе лечение паразитами. В первую очередь ученые хотят понять механизм формирования аутоиммунных заболеваний.

Лечить гельминтами аутоиммунные заболевания не получится. Однако можно изучить иммуногенность — влияние гельминтов на наш иммунитет. Благодаря лучшему пониманию биохимических и молекулярных процессов этого взаимодействия ученые становятся ближе к разгадке тайны аутоиммунных заболеваний.

Андрей Якушев – гастроэнтеролог, гепатолог

Паразиты для красоты

Извлекать пользу из паразитирующих организмов — идея не новая. Еще в XIX веке женщины покупали таблетки с яйцами ленточных червей, чтобы похудеть без диет. Предполагалось, что живущий внутри паразит придаст даме модную в то время болезненную худобу и сделает ее кожу бледной, как у обитательницы чахоточных санаториев.

По большей части такая реклама была обманом, и покупательницы платили за пустышки. Дело в том, что в неподходящей среде яйца и личинки быстро погибают. В действительности заражение глистами чаще происходит при употреблении плохо прожаренного мяса зараженного животного.

В XX веке миф о легком похудении благодаря паразитам не исчез, а, наоборот, стал популярнее и даже правдоподобнее. Поводом для появления новой легенды стало стремительное преображение оперной певицы Марии Каллас. В газетах писали, что знаменитость сбросила вес благодаря гельминтам, которых она намеренно съела.

История хотя и является выдумкой, но доля правды в ней все же есть — Каллас действительно была одержима идеей стройности и на самом деле однажды заразилась гельминтами. Правда, случилось это не специально, как утверждали в прессе, а из-за того, что она любила тартар — блюдо из сырой говядины, в котором могли быть личинки. Более того, исследователи биографии певицы обнаружили, что она похудела не в период болезни, а вскоре после выздоровления.

С появлением интернета таблетки для похудения с глистами пережили новую волну популярности. Объявления об их продаже стали регулярно появляться в сети. И хотя маркетплейсы стараются удалять подобные предложения, время от времени информация о чудо-таблетках все равно всплывает на форумах и некоторых сайтах.

Как и 150 лет назад, в большинстве случаев их продавцы — обычные мошенники. Они продают бесполезные пилюли с неизвестным составом и непонятным действием, но все же без паразитов. По-настоящему опасные последствия могут быть, если обещания окажутся правдой и покупатель на самом деле инфицируется.

Таблетки для похудения с яйцами глистов действительно незаконны. Это даже не лекарства — у них нет и не будет лицензии. Связано это с прямой опасностью для человека, рискнувшего их попробовать. Во-первых, совершенно не ясно, что именно туда положили — какого червя. Из-за этого предугадать эффект невозможно, а подобрать адекватное лечение чрезвычайно трудно.

Андрей Якушев – гастроэнтеролог, гепатолог

К слову, наличие паразитов не гарантируют стройную фигуру, это лишь один из возможных симптомов заражения, но вовсе не обязательный. Зато, по словам Якушева, глистная инвазия, особенно длительная, создает дефицит витаминов и белка, увеличивает риск развития онкологических заболеваний и генерализованных аллергических заболеваний. Кроме того, некоторые паразиты повышают вероятность развития острых хирургических заболеваний — перфорации кишечника или механических желтухи и кишечной непроходимости.

Сообщества гельминтофилов

Несмотря на неприятные последствия заражения, желающих завести внутри себя живого червя становится все больше. А вслед за спросом появляются и те, кто готов его удовлетворить. Например, в Мексике клиники свободно оказывают подобные услуги — правда, с оговоркой, что за последствия «лечения» ответственность несет сам пациент.

Находятся и те, кто самостоятельно выращивает глистов. В интернете легко найти подробные инструкции по разведению и употреблению паразитов. Есть активные сообщества, где энтузиасты делятся советами, поддерживают друг друга и демонстрируют результаты «терапии». Фанаты гельминтов верят, что еще немного — и человечество поймет: черви в кишечнике ничем не хуже живых бактерий из рекламы йогурта.