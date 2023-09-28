Малышева объяснила, какие болезни можно определить по позе человека

Некоторые заболевания можно диагностировать по походке, позе во время сна или в момент боли, рассказала в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале врач Елена Малышева. По ее словам, особенно опасным признаком является принятие позы эмбриона при болях в области живота. Такое положение тела может указывать на острый панкреатит.

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Хирург-офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что острый панкреатит сопровождается опоясывающими болями в области живота. Принятие позы эмбриона же позволяет пациенту немного облегчить болезненный приступ. Врачи настоятельно рекомендуют вызвать скорую помощь при таком приступе, так как при остром панкреатите ткани организма разъедаются. Это может привести к панкреонекрозу и смерти.

Сон в положении сидя также является тревожным признаком. Кардиолог Герман Гандельман утверждает, что такая поза характерна для пациентов, страдающих от сердечной недостаточности. Это обусловлено тем, что кровь застаивается в легких человека, что вызывает сильную одышку. Врачи советуют обратиться за помощью к специалисту и сделать эхокардиограмму (ЭКГ).

Наконец, третья поза — это так называемая «поза просильщика», указывающая на болезнь Бехтерева. Пациенты с этим заболеванием находятся в полусогнутом состоянии с согнутыми в локтях руками. По словам иммунолога Андрея Продеуса, болезнь Бехтерева приводит к повышению плотности и твердости позвоночника. Чаще всего она возникает у пациентов старше 30 лет. Для своевременной диагностики заболевания необходимо обратиться к ревматологу.

Ревматолог поможет диагностировать заболевание на ранней стадии, чтобы получить базовую терапию, которая предупредит деформацию позвоночника, — рассказал Гандельман.