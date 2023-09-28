Диетолог назвала самую опасную для пожилых людей ягоду

Употребление винограда после 60 лет может негативно отразиться на состоянии здоровья. Об этом "Москве 24" заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

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По словам специалиста, многие пожилые люди страдают от инсулинорезистентности либо сахарного диабета. Виноград, в свою очередь, является продуктом с высоким гликемическим индексом, который может сильно повышать уровень глюкозы в крови. Поэтому диабетикам данная ягода противопоказана и считается для них опасной.

Помимо этого, виноград способен спровоцировать обострение гастрита и язвенной болезни. Это объясняется тем, что он усиливает выделение собственного желудочного сока, объяснила врач. При диарее от употребления ягоды также лучше отказаться: она усиливает слабительный эффект.

"Виноград содержит большое количество калия. Продукты, богатые этим элементом, при почечной недостаточности употреблять нельзя", – заключила диетолог.