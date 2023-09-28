Маммолог назвал главные симптомы новообразований в груди

Локальные уплотнения в груди, выделения из сосков, а также болезненные ощущения могут указывать на наличие новообразований молочных желез, заявил кандидат медицинских наук, окнолог-маммолог клиники «Атлас» Максим Игнатов.

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«Если есть дискомфорт и боли в груди, не связанные с изменениями цикла, или болезненность усилилась, то следует провести самопальпацию и обратиться к гинекологу или маммологу», – рассказал специалист.

Он отмечает, что важно регулярно проверять грудь на наличие уплотнений.

Помимо этого, Игнатов призвал обращать внимание на выделения из сосков. По словам Игнатова, у небеременных и некормящих женщин в ряде случаев выделения считаются вариантом нормы. Однако и в этих случаях нужно определить причину.

Как правило, новообразования в груди носят доброкачественный характер, подчеркнул врач.

«Однако всегда есть риск, что они станут опасными, поэтому важно знать их симптомы, чтобы своевременно обратиться к врачу для диагностики. Доктор может назначить УЗИ молочных желез и маммографию», – добавил Игнатов в беседе с «Газета.ру».