Ученые: пропуск завтрака ведет к снижению трудоспособности

Исследование, проведенное учеными Protein Works в Великобритании, выявило, что пропуск завтрака может негативно отразиться на энергии и продуктивности в течение дня.

© Крестьянская жизнь

По данным Health News, люди, которые не употребляют завтрак, могут столкнуться с ухудшением работоспособности с 9.00 до 12.00 и во второй половине дня.

Тем не менее следует учитывать, что завтрак необходим не всем для достижения высокой продуктивности. Некоторые люди могут достичь успеха, придерживаясь других методов питания, таких как прерывистое голодание. Важно, чтобы ваш рацион был сбалансированным и соответствовал образу жизни.

Те, кто предпочитают кофе на завтрак, могут ощутить повышение производительности благодаря кофеину, но этот эффект может исчезнуть через несколько часов. Важно употреблять кофе в разумных количествах и учитывать его влияние на сон и стресс.

Завтраки с высоким содержанием сахара могут временно улучшить эффективность, но затем может наступить ее снижение. Поэтому важно выбирать сбалансированные продукты для завтрака, чтобы поддерживать энергию в течение всего дня.