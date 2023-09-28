Какие продукты помогут справиться с «барической депрессией»

Врач Беляева заявила, что чай и шоколад помогут справиться с «барической депрессией»
Употребление горького шоколада и чая поможет метеозависимым людям пережить магнитные бури в октябре-ноябре и связанную с ними «барическую депрессию». Об этом заявила врач Мария Беляева.
«Такое состояние остро проявляется у пациентов с болезнями сердца и сосудов, нервной системы, пониженным иммунитетом и нарушенным обменом веществ», – сказала Беляева.
В октябре и ноябре 2023 года в России ожидается наступление «барической депрессии». При этом явлении атмосферное давление падает, что приводит к ухудшению погоды. Особенно сказывается это на метеочувствительных людях.
Справиться с «барической депрессией» можно, если соблюдать несколько правил. Врач посоветовала метеозависимым россиянам в этот период сократить нагрузки на организм и чаще двигаться. Это может быть бег, плавание или обычная ходьба.
Кроме того, улучшить состояние помогают травяные чаи с мятой, пустырником или ромашкой. Благоприятное влияние на организм также оказывает темный шоколад и черный кофе в небольших дозах. А вот от алкоголя на это время лучше совсем отказаться, как и от сигарет, сообщает «Подмосковье сегодня».