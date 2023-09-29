Как справиться с магнитными бурями

Медитация, йога или другие техники релаксации могут помочь справиться с негативными эффектами магнитных бурь, сообщила РИАМО старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева.
«Для метеозависимых людей, которые испытывают дискомфорт или негативное воздействие во время магнитных бурь, есть несколько рекомендаций, чтобы минимизировать их влияние. Используйте методы релаксации и стрессоуправления. Медитация, глубокое дыхание, йога или другие техники релаксации могут помочь справиться с негативными эффектами магнитных бурь на эмоциональное и физическое состояние», – сказала Савельева.
Она посоветовала поддерживать здоровый образ жизни. Регулярные физупражнения, здоровое питание, а также сон и отдых помогут укрепить организм и сделать его более устойчивым к внешним факторам, включая магнитные бури.
«Старайтесь поддерживать правильную гидратацию. Питье достаточного количества воды поможет вашему организму функционировать более эффективно и справиться с возможными негативными воздействиями магнитных бурь», – отметила врач.
Терапевт порекомендовала избегать излишнего стресса. Магнитные бури могут вызывать более высокую тревожность и раздражительность у метеозависимых людей.
«Попробуйте установить психологический баланс, занимаясь медитацией, глубоким дыханием, регулярными прогулками на свежем воздухе и хобби, которые помогут расслабиться», – предложила Савельева.
Она подчеркнула, что стоит обратиться к специалисту, если негативные симптомы становятся слишком интенсивными или длительными.
«Если вы испытываете сильные боли, бессонницу или другие серьезные неприятные ощущения во время магнитных бурь, важно обратиться к врачу или терапевту для более детальной оценки вашего здоровья и возможных рекомендаций», – уточнила Савельева.
По ее словам, важно слушать свое тело, следить за самочувствием и применять различные способы минимизации негативного воздействия магнитных бурь на свое здоровье и благополучие.
«Точное воздействие магнитных бурь на наше здоровье до конца еще не изучено. Некоторые исследования связывают магнитные бури с возможными влиянием на сердечно-сосудистую систему, настроение, сон и общее самочувствие. Однако не все люди являются метеозависимыми и реагируют на подобные изменения окружающей среды», – заключила терапевт.