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Врач Савельева: с магнитными бурями помогут справиться йога и медитация

Медитация, йога или другие техники релаксации могут помочь справиться с негативными эффектами магнитных бурь, сообщила РИАМО старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева.

Как справиться с магнитными бурями
© В Подмосковье

«Для метеозависимых людей, которые испытывают дискомфорт или негативное воздействие во время магнитных бурь, есть несколько рекомендаций, чтобы минимизировать их влияние. Используйте методы релаксации и стрессоуправления. Медитация, глубокое дыхание, йога или другие техники релаксации могут помочь справиться с негативными эффектами магнитных бурь на эмоциональное и физическое состояние», – сказала Савельева.

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Она посоветовала поддерживать здоровый образ жизни. Регулярные физупражнения, здоровое питание, а также сон и отдых помогут укрепить организм и сделать его более устойчивым к внешним факторам, включая магнитные бури.

«Старайтесь поддерживать правильную гидратацию. Питье достаточного количества воды поможет вашему организму функционировать более эффективно и справиться с возможными негативными воздействиями магнитных бурь», – отметила врач.

Терапевт порекомендовала избегать излишнего стресса. Магнитные бури могут вызывать более высокую тревожность и раздражительность у метеозависимых людей.

«Попробуйте установить психологический баланс, занимаясь медитацией, глубоким дыханием, регулярными прогулками на свежем воздухе и хобби, которые помогут расслабиться», – предложила Савельева.

Она подчеркнула, что стоит обратиться к специалисту, если негативные симптомы становятся слишком интенсивными или длительными.

«Если вы испытываете сильные боли, бессонницу или другие серьезные неприятные ощущения во время магнитных бурь, важно обратиться к врачу или терапевту для более детальной оценки вашего здоровья и возможных рекомендаций», – уточнила Савельева.

По ее словам, важно слушать свое тело, следить за самочувствием и применять различные способы минимизации негативного воздействия магнитных бурь на свое здоровье и благополучие.

«Точное воздействие магнитных бурь на наше здоровье до конца еще не изучено. Некоторые исследования связывают магнитные бури с возможными влиянием на сердечно-сосудистую систему, настроение, сон и общее самочувствие. Однако не все люди являются метеозависимыми и реагируют на подобные изменения окружающей среды», – заключила терапевт.