Как справиться с магнитными бурями

«Для метеозависимых людей, которые испытывают дискомфорт или негативное воздействие во время магнитных бурь, есть несколько рекомендаций, чтобы минимизировать их влияние. Используйте методы релаксации и стрессоуправления. Медитация, глубокое дыхание, йога или другие техники релаксации могут помочь справиться с негативными эффектами магнитных бурь на эмоциональное и физическое состояние», – сказала Савельева.