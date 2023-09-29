В Минздраве назвали стабильной ситуацию с наличием лекарств в РФ

Ситуация с обеспеченностью России лекарствами на сегодняшний день оценивается как стабильная. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. "Система мониторинга лекарственных препаратов позволяет нам видеть общую картину по вводу в гражданский оборот, по наличию остатков в сети и на складах. Сегодня ситуация <...> она стабильна", – сказал министр. По его словам, колебания спроса и проблемы с логистикой могут вызывать перебои с поставками лекарств, однако такие случаи возникали не более чем с 10 препаратами. Кроме того, сегодня у РФ есть возможности, чтобы быстро наладить производство аналогов. Также Мурашко указал на тот факт, что сегодня отечественные фармпредприятия выпускают для российского рынка 80% жизненно необходимых и важнейших препаратов. Это, пояснил он, гарантирует стабильность цен на лекарства. Ранее стало известно, что в Москве запустили производство уникального препарата для лечения онкозаболеваний с помощью света. Выпускать планируется до 40 тысяч флаконов в год, что позволит закрыть потребности фотодинамической терапии в РФ.