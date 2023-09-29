Какие упражнения сделать, если у вас есть 10 минут на зарядку

Зарядка - это отличный способ начать новый день, зарядиться энергией и подготовить организм к активной деятельности. Но если у вас нет времени на полноценный комплекс упражнений, достаточно будет даже 10 минут, чтобы пробудить свое тело.

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Делимся очень простой зарядкой, которая займет у вас немного времени, в материале "Рамблера". Если делать ее регулярно, вы заметите, как улучшится ваше самочувствие по утрам.

Прыжки на месте

Прыжки помогут увеличить пульс и подготовить сердце к физической активности. Прыгайте в течение 1-2 минут. Можно заменить это упражнение на бег с поднятыми коленями.

Подтягивания коленей

Стоя на одном месте, поднимайте колени к груди поочередно, чтобы размять тазобедренный сустав и мышцы живота. Делайте упражнение в течение 1 минуты.

Приседания

Выполните 10-15 приседаний, чтобы укрепить ноги и ягодицы. Постарайтесь садиться как можно ниже, сохраняя при этом правильную технику.

Отжимания

Сделайте 5-10 отжиманий, чтобы укрепить плечи, мышцы груди и руки. Можно опираться на колени.

Планка

Примите позу планки, опираясь на ладони или локти и носки. Удерживайтесь в этой позе в течение 2 минут, поддерживая тело в прямой линии.

Махи руками

Сделайте несколько махов руками вперед и назад, чтобы размять плечи. Выполняйте упражнение в течение минуты.

Растяжка

В течение двух минут порастягивайте все основные группы мышц. Выполните наклоны тела вперед, назад, в стороны. Сделайте выпады и растяжку шеи: наклоните голову влево и положите ладонь левой руки на правое ухо, повторите то же самое на другую сторону.

Дыхательная гимнастика

Завершите зарядку упражнением на глубокое дыхание. Вдыхайте глубоко через нос, задерживайте дыхание на несколько секунд и медленно выдыхайте через рот. Уделите упражнению одну минуту.