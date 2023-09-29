Привычки, снижающие риск возникновения депрессии

Причины депрессии и методы лечения зависят от образа жизни, физиологии и индивидуальных особенностей человека. Специалисты изучили данные 290 тыс. человек за последние девять лет и выделили семь основных факторов, снижающих риск возникновения психических отклонений:

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Мы привыкли думать, что здоровый образ жизни важен для нашего физического здоровья, но он не менее важен для нашего психического здоровья. Он полезен для здоровья нашего мозга и когнитивных функций.