Врач разъяснила, откуда берутся отеки

Сегодня ведется много споров по поводу суточных норм приема воды, в результате, как и в отношении состава рациона, гастроэнтерологи сошлись во мнении, что и то, и другое сейчас может иметь интуитивную основу. Однако достаточно много людей жалуются на отеки, которые, как они считают, появляются на фоне приема лишней жидкости днем и особенно в вечернее время.

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В беседе с журналистами Pravda.ru этот миф развенчала спортивный нутрициолог Ольга Беседина.

Специалист указала, что отеки возникают, как раз когда организму не хватает жидкости, а не из-за ее «излишка», выпитого на ночь.

«Все лишнее выводится из организма известным способом. А вот если пить недостаточно, организм будет запасать воду в тканях, чтобы «если что» подольше протянуть», – пояснила Беседина.

Жажда – не тетка, можно сказать в этом случае, перефразируя известное выражение, потому что она будет вас мучить в течение ночи, если вы стоически решили воздержаться от чая или стакана молока/кефира на ночь, и хорошего качества сна не будет.

«Наше тело – идеальная система. И раз обезвоживание очень опасно для жизни, то организм не даст вам спокойно спать. Он сделает все, чтобы уменьшить опасность. Вода в организме не перерабатывается. Она всасывается в тонкой кишке. А потом через лимфу и кровь попадает в ткани, и это не занимает у организма кучу сил и энергии», - разъяснила эксперт.

Спать нужно с комфортом, так что пить воду перед сном – абсолютно нормально: