Названы опасные продукты для людей старше 60 лет

«Тем, кто принимает гипотензивные препараты не нужно употреблять грейпфрут и его сок. При его соединении в желудке с такими препаратами может стремительно развиться сердечная недостаточность; также не рекомендуется есть очень соленые продукты – это грозит гипертоническим кризом», – пояснила врач-диетолог Елена Соломатина.