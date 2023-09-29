Названы опасные продукты для людей старше 60 лет
Некоторые продукты россиянам старше 60 лет лучше исключить из своего рациона. Об этом рассказали эксперты в области диетологии и здоровья.
«Тем, кто принимает гипотензивные препараты не нужно употреблять грейпфрут и его сок. При его соединении в желудке с такими препаратами может стремительно развиться сердечная недостаточность; также не рекомендуется есть очень соленые продукты – это грозит гипертоническим кризом», – пояснила врач-диетолог Елена Соломатина.
Также врач указала на опасность витамина К для пожилых людей. Его много содержится в зелени, особенно в петрушке. Данный витамин способен увеличить свертываемость крови, что может быть опасно для людей в преклонном возрасте.
В свою очередь врач-диетолог Михаил Гинзбург советует избегать сахара и трансжиров – маргарина, чипсов, печенья, кондитерских изделий, пишет издание «Сиб.фм».