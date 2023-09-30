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Фитнес‑эксперт назвал способ заставить себя пойти на тренировку

Фитнес эксперт Эдуард Шакула назвал способ заставить себя пойти на тренировку. Его слова приводит РИАМО.

Фитнес‑эксперт назвал способ заставить себя пойти на тренировку
© Lenta.ru

Специалист посоветовал поставить перед собой реалистичную и доступную цель. «Например, если вы только начинаете заниматься спортом, то не стоит сразу ставить себе цель пробежать марафон. Лучше начать с небольших дистанций, постепенно увеличивая их», — объяснил он.

Шакула также отметил, что важно быть терпеливым и последовательным и не забрасывать тренировки при отсутствии видимых результатов, так как изменения могут быть видны не сразу.

«Не менее важно грамотно составить план тренировок и придерживаться его. Он должен учитывать вашу физическую форму, возраст, наличие хронических заболеваний и другие индивидуальные особенности», — добавил Шакула.

Ранее Екатерина Хоменко рассказала о том, почему важно менять место тренировок. Эксперт заявила, что резкая замена рутины увеличивает абсолютную мощность, что позволяет мышцам выдерживать большее напряжение.