Женщины в России стали откладывать беременность на более поздний срок

Репродуктивное поведение женщин в России изменилось - первая беременность откладывается на более поздний срок, а основное количество абортов приходится на возрастную категорию 25-29 лет, заявила главный специалист по гинекологии Минздрава Лейла Адамян. Она уточнила, что основные причины прерывания беременности - низкая сексуальная культура, отсутствие уверенности в выбранном партнере, операции по медицинским показаниям и наличие нерешенных жилищных проблем.