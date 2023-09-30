Простые продукты, способные уберечь от проблем с легкими

Правильное питание может защитить от многих заболеваний, а также от бактерий и вирусов.

© Unsplash

По словам специалистов, некоторые продукты положительно влияют на состояние легких и бронхов. Поэтому для защиты от респираторных заболеваний их нужно обязательно включить в свой рацион.

Медики проанализировали свойства различных продуктов и составили список наиболее полезных, сообщает Danas.

Грейпфрут снижает вероятность онкологии легких при употреблении всего 1 плода в неделю.

Бразильский орех содержит большое количество селена и витамина Е – это создает защиту от рака легких.

Самый обычный лук содержит множество антиоксидантов. Он очищает легкие от вредных веществ.

Много полезных веществ и антиоксидантов содержит доступный всем имбирь. Особенно он полезен для заядлых курильщиков, так как избавляет от последствий вредной привычки.

Сок из клюквы рекомендуется для борьбы с бактериями, которые вызывают у человека ОРВИ и простуды.

Горячая вода с лимонным соком также обладает защитными свойствами и полезна для легких.