Простые продукты, способные уберечь от проблем с легкими
Правильное питание может защитить от многих заболеваний, а также от бактерий и вирусов.
По словам специалистов, некоторые продукты положительно влияют на состояние легких и бронхов. Поэтому для защиты от респираторных заболеваний их нужно обязательно включить в свой рацион.
Медики проанализировали свойства различных продуктов и составили список наиболее полезных, сообщает Danas.
Грейпфрут снижает вероятность онкологии легких при употреблении всего 1 плода в неделю.
Бразильский орех содержит большое количество селена и витамина Е – это создает защиту от рака легких.
Самый обычный лук содержит множество антиоксидантов. Он очищает легкие от вредных веществ.
Много полезных веществ и антиоксидантов содержит доступный всем имбирь. Особенно он полезен для заядлых курильщиков, так как избавляет от последствий вредной привычки.
Сок из клюквы рекомендуется для борьбы с бактериями, которые вызывают у человека ОРВИ и простуды.
Горячая вода с лимонным соком также обладает защитными свойствами и полезна для легких.
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