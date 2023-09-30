Ученые назвали диету, полезную для гипертоников

Пользу для пациентов может принести средиземноморская диета с добавлением кисломолочных продуктов.

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Австралийские ученые провели исследование, в котором выяснили, как средиземноморская диета с добавлением кисломолочных продуктов влияет на микробиом людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Работа опубликована в издании Nutrients.

34 взрослых человека с систолическим артериальным давлением ≥ 120 мм рт. ст. и факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний придерживались средиземноморской диеты с 3-4 ежедневными порциями молочных продуктов. Возраст участников от 45 до 75 лет.

Добровольцы употребляли в день 3-4 порции сыра, йогурта, соуса цацики. Через 8 недель у них было обнаружено большое количество полезных кишечных бактерий, а вредных стало меньше. У всех участников было зарегистрировано снижение кровяного давления и уровня сахара в крови натощак.

Специалисты отмечают, что микрофлора кишечника связана со здоровьем человека.