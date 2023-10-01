Кардиолог объяснила влияние бессонницы на набор веса

Кардиолог Кореневич объяснила влияние бессонницы на набор веса
В своем Telegram-канале врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, каким образом бессонница влияет на вес человека.
Одной из причин набора веса является повышенный аппетит. Эксперт пояснила, что нарушение сна оказывает влияние на гормональный баланс, увеличивая число гормонов, которые стимулируют аппетит человека. Таким образом нехватка сна приводит к желанию больше есть.
Кардиолог также отметила, что при бессоннице в условиях повышенного чувства голода люди чаще всего употребляют продукты с жирами и углеводами, что ведет к набору веса.
Бессонница влияет на активность организма, провоцируя утомляемость и усталость, что тоже негативно отражается на весе.
Кроме того, одним из важных факторов является уровень стресса. Специалист объяснила, что стрессовое состояние вызывает бессонницу также, как и сама бессонница является причиной стресса. Таким образом повышается давление, растет уровень сахара, холестерина в крови, сгущается кровь, что провоцирует проблемы с сердцем.