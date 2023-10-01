Кардиолог объяснила влияние бессонницы на набор веса

В своем Telegram-канале врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, каким образом бессонница влияет на вес человека.

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Одной из причин набора веса является повышенный аппетит. Эксперт пояснила, что нарушение сна оказывает влияние на гормональный баланс, увеличивая число гормонов, которые стимулируют аппетит человека. Таким образом нехватка сна приводит к желанию больше есть.

Кардиолог также отметила, что при бессоннице в условиях повышенного чувства голода люди чаще всего употребляют продукты с жирами и углеводами, что ведет к набору веса.

Бессонница влияет на активность организма, провоцируя утомляемость и усталость, что тоже негативно отражается на весе.