Как быстро проснуться утром

«В летнее время суток пробуждение даётся проще из-за оптимальной, комфортной температуры в помещении, воздействия солнечных лучей и яркого света на головной мозг, поэтому нам легко рано просыпаться. Когда дни становятся короче, а утро постепенно теряет световой сигнал, то пробуждение становится сложнее. Поэтому нам приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы проснуться, приступить к работе или хотя бы добраться до неё вовремя», — рассказала врач-терапевт сервиса «СберЗдоровья».