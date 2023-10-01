Как восполнить дефицит витаминов питанием

Организм постоянно нуждаются в разнообразных питательных веществах. Калий и магний особенно необходимы. Специалисты Роспотребнадзора на портале здоровое-питание.рф рассказали, почему и с помощью каких продуктов можно восстановить баланс.

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При дефиците калия может быть нарушена стабильная работа клеточных мембран – сохранность целостности клеток и их избирательной проницаемости. Он необходим для работы сердца, мышц, нервной и кровеносной систем, принимает участие в активации ферментов. Калий помогает и другим элементам усваиваться в организме, например, поддерживает концентрацию магния, а вместе с натрием нормализует водно-солевой баланс.

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Потеря калия может быть связана с чрезмерными физическими нагрузками и приемом мочегонных препаратов. Также калий вымывается из организма при интенсивной рвоте и длительной диарее. Процессу подвержены люди, страдающие сахарным диабетом и еще рядом других заболеваний.

Восстановить баланс поможет правильное и разнообразное питание - калий мы можем получить только с едой. Для этого подходят растительные продукты. Например, в 100 граммах моркови, картофеля, фасоли, тыквы, помидоров уже есть большой процент от суточной нормы.

Нужное количество элемента можно получить из рыбного или мясного блюда с овощным гарниром.

Фрукты и ягоды – хорошие помощники для поддержания нужного количества калия в организме. В топ-5 входят яблоки, курага, авокадо, изюм и бананы.

Еще один важнейший для нашего организма элемент — магний. Его главное достоинство – защита от повышенной утомляемости. Он участвует в передаче нервных импульсов в сокращении мышц, что крайне важно для их расслабления и полноценной работы сердечно-сосудистой системы.

Суточная потребность в магнии зависит от пола, возраста и общего состояния организма. Но, как и в случаях с другими веществами, избыток и недостаток одинаково не полезны. Следите за своим состоянием и, если есть подозрения, что появился дисбаланс, обращайтесь к врачу за консультацией.

Об избытке магния могут говорить сухость или покраснение кожи, сухость во рту, аритмия, снижение давления и частоты сердечных сокращений, слабость и нарушение функций ЖКТ.

О дефиците, как правило, свидетельствуют мышечные судороги, преимущественно в ночные часы, быстрая утомляемость, чувство онемения и покалывания в конечностях, тревожные и депрессивные состояния, ухудшение работоспособности, снижение тонуса и силы мышц, головные боли и нарушения сердечного ритма.

Среди причин можно выделить постоянный дефицит правильного, сбалансированного питания: чрезмерное употребление сладкой и жирной пищи, отсутствие или недостаток растительных продуктов, а также беременность, кормление грудью, пожилой возраст, профессиональный спорт, любовь к сладкому, хронический стресс.