Какую рыбу опасно есть

Токсиколог Кутушов рассказал, какую рыбу россиянам опасно есть
Любимая многими россиянами рыба нередко представляет опасность. В ней могут оказаться ртуть, мышьяк и свинец, которые наносят значительный вред организму. Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, какую рыбу есть опасно, а какая вряд ли навредит.
«Тунец. Содержит много метилмеркурия, особенно жирные части рыбы. Скумбрия королевская и атлантическая. Именно в них чаще всего максимально высокое содержание ртути. Шпроты. Могут содержать много токсичного вещества диоксина», – перечислил опасные виды рыбы врач Михаил Кутушов в разговоре с «АиФ».
А вот среди безопасной оказались лосось, форель, сельдь, палтус и треска.
Также специалист просит россиян обратить внимание на другие морепродукты. Например, мидии обитают чистых в водоемах и сами фильтруют воду. Благодаря этому риск наличия токсинов практически отсутствует.
Стоит отметить, что россиянам придется столкнуться с высокими ценами на блюда с рыбой и морепродуктами в кафе и ресторанах.
«То же самое и с суши и роллами, поскольку и рыба, и мясо, другие компоненты этих блюд тоже дорожают. К примеру, лосось на 25%, а тунец и тунец — на 20%», – сообщают «Новые известия».