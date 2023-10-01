Обнаружена связь между работой и деменцией

Люди, которые выбирают физически тяжелую работу, более склонны к возникновению деменции, чем офисные сотрудники. К такому выводу пришли исследователи из Колумбийского университета.

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Ученые провели анализ данных 7005 человек в возрасте 33–65 лет, которые участвовали в одном из крупнейших в мире исследований деменции – HUNT4 70+. Выяснилось, что у 92 наблюдавшихся пациентов начала развиваться деменция, а у 2407 человек диагностировали умеренные когнитивные нарушения.

Участники, которые занимались физически тяжелым трудом (фермеры, медсестеры, сиделки, кассиры, продавцы) оказались более подвержены развитию деменции и появлению нарушений когнитивных функций. В возрасте 70 лет риск был выше на 72 % по сравнению с теми, кто работал в офисе.

Это обусловлено тем, что людям приходится часто поднимать тяжести, долго стоять, вскарабкиваться, много наклоняться и ходить. На такой работе человек также подвергается воздействию опасных веществ, которые негативно влияют на организм (строители, фермеры).

Исследователи отметили, что люди, выполняющие тяжелую работу, могут иметь свои генетические особенности и разный социальный статус. Возможно, в раннем возрасте у них отмечались низкие умственные способности, что оказало влияние на их учебу и дальнейшее трудоустройство, пишет mirnov.ru.