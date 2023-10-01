Как защититься при «барической депрессии»

Синоптики прогнозируют на октябрь и ноябрь так называемую «барическую депрессию». При этом явлении атмосферное давление понижается, что приводит к ухудшению погоды и снижению температуры воздуха. Как пояснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач общей практики Мария Беляева, это не может не сказаться на метеозависимых людях.

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По словам специалиста, метеозависимость возникает в результате невозможности адаптации вегетативной нервной системы человека к изменениям окружающей среды.

«Чаще это состояние возникает у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, снижением иммунитета, нарушением обмена веществ», — отметила Беляева в беседе с корреспондентом.

Для облегчения симптомов метеозависимости, продолжает медик, рекомендуется сокращать чрезмерные и стрессовые нагрузки на организм, и как можно больше двигаться.

«Хорошо для этого подходят бег, скандинавская ходьба, плавание, по сезону велосипедные или лыжные прогулки. Также помогает прием травяных чаев — с пустырником, мятой, ромашкой. В некоторых случаях благоприятное влияние могут оказать небольшие дозы темного шоколада и черного кофе», — подчеркнула Беляева.