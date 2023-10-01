Ученые выяснили, как предотвратить развитие акне

Ученые из Университета Джорджа Вашингтона установили, что мытье за ушами и между пальцев ног помогает поддерживать здоровый микробиом кожи и бороться с такими заболеваниями, как акне и экзема. Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.

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Авторы набрали выборку из 129 студентов, часть из них на постоянной основе мыли за ушами и между пальцев ног. Студентов научили самостоятельно брать мазки с кожи: за ушами, между пальцами ног, в пупке, а также с предплечья и голени.