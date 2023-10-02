Названы продукты, которые должны быть в рационе каждой женщины

Малышева назвала продукты, которые должны быть в рационе каждой женщины
С возрастом организму необходимо получать извне все больше полезных веществ для укрепления здоровья. Телеведущая и врач Елена Малышева рекомендовала женщинам старше 50 включить в рацион несколько продуктов.
По словам Елены Малышевой, в трех столовых ложках сушеного базилика содержится суточная норма кальция, который необходим организму для укрепления костей.
Кроме того, женщинам старше 50 лет следует обратить внимание на богатую витамином D печень трески – этот продукт может защитить от вирусов и даже снизить риск возникновения рака.
Также в рацион стоит включить морковь и съедать около 30 граммов в день для поддержания здоровья глаз и кожи.
И еще один продукт – перец, содержащий витамин С, который способствует укреплению стенок сосудов и контролирует уровень холестерина.