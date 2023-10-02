Названы продукты, которые должны быть в рационе каждой женщины

С возрастом организму необходимо получать извне все больше полезных веществ для укрепления здоровья. Телеведущая и врач Елена Малышева рекомендовала женщинам старше 50 включить в рацион несколько продуктов.

© РИА "ФедералПресс"

По словам Елены Малышевой, в трех столовых ложках сушеного базилика содержится суточная норма кальция, который необходим организму для укрепления костей.

Кроме того, женщинам старше 50 лет следует обратить внимание на богатую витамином D печень трески – этот продукт может защитить от вирусов и даже снизить риск возникновения рака.

Также в рацион стоит включить морковь и съедать около 30 граммов в день для поддержания здоровья глаз и кожи.