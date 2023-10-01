Не очень модно, зато удобно. Врач рассказал, какую обувь выбрать для ходьбы
Ортопед Третьяков: для ходьбы подойдёт обувь с ортопедической стелькой. Обувь должна быть удобной всегда, а во время спортивных упражнений — вдвойне, ведь иначе можно легко получить травму. Не стоит недооценивать спортивную ходьбу — это тот же спорт со своими заморочками и покалечиться там тоже можно. Поэтому специалист рассказал, как выбрать безопасную для спорта обувь.
По словам травматолога-ортопеда Антона Третьякова, во время обычной-то ходьбы можно получить травму, а при спортивной риск несчастного случая увеличивается в разы из-за неосторожности и неправильно подобранной обуви. В итоге тренировку спокойно можно закончить с повреждениями связочного аппарата голеностопного сустава и стопы.
Как выбрать хорошую обувь для ходьбы? Она должна быть:
- удобная, без каблука, лучше всего подойдут кроссовки или хотя бы кеды;
- с ортопедической стелькой;
- с амортизацией.
Если первый пункт нужно выполнять точно, то остальные два взаимозаменяемые. Идеально, конечно, найти обувь, которая будет подходить под все критерии.
Каблук, кстати, специалисты недолюбливают не только из-за спортивной обуви, но и вообще. Оказалось, что туфли и босоножки на шпильках входят в список самых вредных и опасных для здоровья видов обуви. Среди них:
- кроксы деформируют пальцы, потому что из-за отсутствия задника приходится хвататься ими за резину, чтобы не вылететь из обуви;
- обувь на высоком каблуке грозит проблемами с косточками, ахилловым сухожилием, мозолями и пяточными шпорами. И это мы ещё не говорим о растяжениях, вывихах и переломах (а вот и сказали);
- обувь на плоской подошве увеличивает нагрузку на ноги и позвоночник.