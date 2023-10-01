Врач рассказал, какую обувь выбрать для ходьбы

Ортопед Третьяков: для ходьбы подойдёт обувь с ортопедической стелькой. Обувь должна быть удобной всегда, а во время спортивных упражнений — вдвойне, ведь иначе можно легко получить травму. Не стоит недооценивать спортивную ходьбу — это тот же спорт со своими заморочками и покалечиться там тоже можно. Поэтому специалист рассказал, как выбрать безопасную для спорта обувь.

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По словам травматолога-ортопеда Антона Третьякова, во время обычной-то ходьбы можно получить травму, а при спортивной риск несчастного случая увеличивается в разы из-за неосторожности и неправильно подобранной обуви. В итоге тренировку спокойно можно закончить с повреждениями связочного аппарата голеностопного сустава и стопы.

Как выбрать хорошую обувь для ходьбы? Она должна быть:

удобная, без каблука, лучше всего подойдут кроссовки или хотя бы кеды;

с ортопедической стелькой;

с амортизацией.

Если первый пункт нужно выполнять точно, то остальные два взаимозаменяемые. Идеально, конечно, найти обувь, которая будет подходить под все критерии.

Каблук, кстати, специалисты недолюбливают не только из-за спортивной обуви, но и вообще. Оказалось, что туфли и босоножки на шпильках входят в список самых вредных и опасных для здоровья видов обуви. Среди них: