Невролог перечислила методы борьбы с постоянной тревожностью

Врач-невролог, доктор медицинских наук Гюзяль Табеева рассказала, что поможет сохранить ментальное здоровье. Для снятия тревожности она предложила обратить внимание на распорядок дня.

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Как рассказала профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Клиники нервных болезней им. А. Я. Кожевникова Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, если не научиться бороться с тревожностью, то можно столкнуться с серьезными последствиями. В этот список вошли депрессия, мигрени, а также нарушение ключевых функций организма. Чтобы этого избежать, медик посоветовала наладить распорядок дня, пишет издание "Дни.ру".

– Причинами тревожно-депрессивных расстройств могут послужить высокий темп жизни, ненормированный рабочий график, стресс и дефицит сна. Зачастую люди ошибочно предполагают, что это обычная усталость или авитаминоз, пытаясь избавиться от причин с помощью отдыха или БАДов, – сообщила невролог.

По рекомендации Табеевой, для снятия нервного напряжения следует спать ежедневно по семь–восемь часов и полноценно питаться в течение дня. Удовлетворение базовых потребностей тела даст ему силу для борьбы с внешними обстоятельствами и позволит сохранить бодрость духа.

Среди других методов доктор выделила занятия спортом, йогой и медитацией. Также она посоветовала поделиться своими переживаниями с близкими людьми.