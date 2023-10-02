Врачи назвали худший продукт для сосудов

В списке продуктов, которые рекомендуется резко ограничить или есть по праздникам, "почетное место" занимает жирное жареное мясо.

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Как отметила доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова, трудно вообразить, что человек, который следит за своим здоровьем, может регулярно есть бекон, тем более поджаренный.

"В 100 г подрумяненного бекона содержится более 97 тысяч единиц КПГ (конечных продуктов гликирования) - одного из главнейших факторов старения. Вредна и любая "поджаристость", - предупредила врач.

Однако в списке особенно вредных для здоровья продуктов, от которых лучше отказаться в первую очередь, некоторые специалисты на первое место ставят сахар.

Различные ароматизированные йогурты, которые многие выбирают для "здорового" завтрака, перекуса, содержат большое количество сахара.

"По сути это такой же десерт, как мороженое и пирожные, а вовсе не полезный завтрак", - отметила эндокринолог, добавив, что есть вопросы и к различным газировкам, которые являются не только источником сахара, но могут содержать красители, что уже рождает вопросы о канцерогенности таких продуктов.

Первым продуктом, который следует убрать из рациона, чтобы сохранить сердце и сосуды здоровыми, является сахар, ранее выразила уверенность кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Анна Кореневич. Проблема не только в том, что потребляя сладкое на регулярной основе человек набирает лишний вес, который потом тяжело сжигается, но и в развитии атеросклероза, появлении опасных патологий сосудов и прочих недугов, уточнила она.