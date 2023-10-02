Нутрициолог назвала способ извлечь пользу из вредных продуктов

Нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала, что из многих продуктов, которые считаются вредными, можно извлечь пользу для организма.

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Тахнычева рассказала, что многие сладости, которые считаются вредными, на самом деле могут быть полезны. Так, она порекомендовала включить в рацион шоколад с содержанием какао не менее 70%. Полезные вещества, содержащиеся в какао-бобах, помогают сохранять здоровье сердца и сосудов, а также предотвратить нейродегенеративные болезни.

Помимо этого, к полезным сладостям она причислила те, которые изготавливаются без добавления сахара, например, смокву и пастилу.

– Что касается жирной пищи, то рекомендую добавлять в свой рацион жирные сорта рыбы: палтус, скумбрию и сельдь, – добавила нутрициолог.