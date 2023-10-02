Нутрициолог назвала способ извлечь пользу из вредных продуктов

Нутрициолог Тиханычева назвала способ извлечь пользу из вредных продуктов
Нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала, что из многих продуктов, которые считаются вредными, можно извлечь пользу для организма.
Тахнычева рассказала, что многие сладости, которые считаются вредными, на самом деле могут быть полезны. Так, она порекомендовала включить в рацион шоколад с содержанием какао не менее 70%. Полезные вещества, содержащиеся в какао-бобах, помогают сохранять здоровье сердца и сосудов, а также предотвратить нейродегенеративные болезни.
Помимо этого, к полезным сладостям она причислила те, которые изготавливаются без добавления сахара, например, смокву и пастилу.
– Что касается жирной пищи, то рекомендую добавлять в свой рацион жирные сорта рыбы: палтус, скумбрию и сельдь, – добавила нутрициолог.
Она также посоветовала употреблять печень трески, масло гхи и любые виды икры. Разнообразить рацион эксперт посоветовала растительной пищей, например, авокадо, сыродавленными маслами из семян и орехов, а также растительным маслом. При этом она подчеркнула, что фритюр – это источник трансжиров, использовать его не рекомендуется, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".