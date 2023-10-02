EJSP: сторонники теорий заговора чаще выступают против демократии

Люди, которые верят в теории заговора, более склонны поддерживать автократию и критиковать демократию. К такому выводу пришла группа ученых из Великобритании, Бельгии и Нидерландов. Исследование опубликовано в научном журнале European Journal of Social Psychology (ESPJ). Большинство теорий заговора предполагает, что за важные события ответственны некие тайные силы, часто связанные с обманом и манипуляциями со стороны влиятельных лиц или групп. Конспирология процветает в условиях недоверия к институтам и властям. В наше время она часто подпитываются алгоритмами социальных сетей, направленными исключительно на объединение единомышленников (формирование так называемых социальных "эхо-камер"). Ученые провели три исследования, в ходе которых оценили склонность к вере в теории заговора и отношения к различным политическим системам среди 1 тыс. человек в Греции и США. Добровольцы заполнили различные анкеты с вопросами, касающимися их взглядов насчет действующей власти и конспирологических идей. Результаты первого теста показали, что люди со склонностью к конспирологии с большей вероятностью отвергали демократические институты и склонялись к политическому цинизму — убеждению, что граждане не способны влиять на действия властей. Второй и третий тесты выявили связь между верой в заговоры и поддержкой авторитарных методов правления. По словам авторов исследования, ощущения политического цинизма и политического бессилия оказались главными факторами, связывающими убеждения в заговоре с большей поддержкой автократического руководства. "Статья представляет доказательства взаимосвязи между верой в теории заговора и поддержкой автократии. С общественной точки зрения эти результаты могут показаться тревожными, особенно если учесть, насколько широко распространены теории заговора в интернете. В то же время определенный уровень скептицизма по отношению к политикам может быть необходим для функционирования демократии, поскольку она требует от политиков ответственности. Пока критические и скептические взгляды направлены исключительно на конкретных политиков или политику, а не на демократическую систему в целом, мы можем ожидать здоровую функционирующую демократию", — заключили исследователи.