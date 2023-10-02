Врачи напомнили о пользе шиповника

Осенью многие включают в рацион больше фруктов, овощей и ягод, чтобы запастись витаминами на зиму. Среди достаточно популярных вариантов есть и плоды шиповника, которые, например, можно заваривать отдельно или добавлять в чай. Издание «Вести Подмосковья» узнало у специалистов, чем полезен шиповник и кому от него лучше отказаться.

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Старший научный сотрудник Саратовского медицинского научного центра гигиены Юлия Алешина напомнила, что в нашей стране наиболее распространены такие виды шиповника, как майский, Беггера, даурский и иглистый. В плодах содержатся изофлавоноиды, рутин, дубильные вещества, витамины С, В2, В6, В1, А, Е, РР, а также фосфор, кальций, калий, натрий, магний, железо, цинк, медь и марганец.

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«По содержанию витамина С шиповник занимает первое место - этого витамина в нем в 10 раз больше, чем в цитрусовых. Чай с шиповником отлично тонизирует и повышает иммунитет. Его можно использовать как профилактическое средство при сезонных заболеваниях. Кроме того, такой напиток полезен для работы сердца и способствует укреплению сосудов, помогает стабилизировать давление. Ежедневное употребление шиповникового чая может мягко снижать уровень плохого холестерина», - рассказала бренд-нутрициолог международной health-tech компании и платформы для биохакинга bioniq Ольга Баян.

Кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с изданием «Вести Подмосковья» добавил, что шиповник также способствует поддержанию здоровья кожи, зрения, костей и зубов, укрепляет и восстанавливает мышечные волокна, улучшает пищеварение и снижает уровень стресса.

Разумеется, при всех своих положительных свойствах плоды шиповника могут подойти не всем. Член ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Диана Узбекова предупредила, что их не следует употреблять при воспалительных заболеваниях ЖКТ, приеме антикоагулянтов и лития, индивидуальной непереносимости, а также пациентам с кровотечениями, диабетом и камнями в почках. Нутрициолог Ольга Баян подчеркнула, что от шиповникового чая/напитка лучше воздержаться и людям с низким давлением.

«С одной стороны, витамин С, которым богат шиповник, применяется при лечении анемии - он помогает усваивать железо. С другой, избыток витамина С влияет на свертываемость крови и может усугубить анемическое состояние», - объяснила она. Так что во всем нужна мера и консультация с лечащим врачом.

Токсиколог Кутушов сообщил, что не стоит смешивать шиповник с травами, имеющими седативный эффект (мелисса и валериана) - иначе не избежать чрезмерной сонливости и угнетения нервной системы. Нежелательные «побочки» может вызвать совмещение шиповника с корнем женьшеня (риск гипертонии), листьями боярышника (чрезмерная нагрузка на сердце) и листьями крапивы (усиление мочегонного эффекта).

«В целом шиповник начинают собирать с октября до первых заморозков. Для заваривания лучше выбрать окультуренный вид с более крупными округлыми плодами. Хранить плоды можно в стеклянной банке, накрытой марлей, в сухом и прохладном месте. Чтобы они не заплесневели, стоит периодически их перемешивать. Мыть перед сушкой нельзя. Свежесобранный шиповник хранится 5-7 дней, в сушеном виде - до следующего урожая», - подчеркнула эксперт Юлия Алешина.

С полезными свойствами и негативным воздействием разобрались. Теперь стоит понять, как правильно заварить плоды шиповника.

«Самый простой способ - залить кипятком и дать настояться. Желательно использовать посуду со стеклянными стенками и термосы. Плоды нужно промыть, при желании измельчить и заварить из расчета 4-5 столовых ложек на литр воды. Если плоды целые, то лучше взять в два раза больше. Хочу поделиться любимым способом заваривания шиповника на водяной бане. Он хорош тем, что сохраняет максимум витамина С в отваре. Так, мелко порезанные свежие ягоды необходимо залить кипятком в пропорции 2 столовые ложки на 1 стакан воды, а затем держать под крышкой на водяной бане 15-20 минут. Затем нужно дать настояться 1-2 часа, процедить и пить», - поделилась нутрициолог Ольга Баян.

А врач Михаил Кутушов поделился интересным рецептом шиповникового смузи.

Для приготовления понадобится 1 стакан плодов, 1 банан, 1 стакан овсяного молока, 1 столовая ложка меда (по желанию).