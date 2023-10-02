В Роспотребнадзоре назвали способ легче просыпаться по утрам

Чтобы легче проснуться утром и хорошо чувствовать себя в течение всего дня, после пробуждения необходимо выпить стакан воды, посоветовали специалисты Роспотребнадзора по Красноярску. Сделать это можно перед завтраком. Стакан чистой воды утром поможет «взбодрить» организм и запустить работу пищеварительной системы, а также улучшит метаболизм, пишет «МК в Красноярске».

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Как уточняет издание, вода также важна для регуляции температуры тела, она помогает транспортировке питательных веществ в организме. Воду следует пить не только с утра, но и в течение всего дня, чтобы поддерживать нормальное кровообращение и циркуляцию лимфы.

При соблюдении питьевого баланса улучшится цвет и состояние кожи, подчеркнули в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что привычка пить воду по утрам положительно отразится на состоянии всего организма.