Эксперт заявил, что виниловые обои опасны для здоровья
Виниловые обои – одни из наиболее токсичных и опасных для здоровья, так как при нагревании такое покрытие может нанести вред человеку. Об этом NEWS.ru сообщил строительный эксперт Федор Васильев. По его мнению, виниловые обои непригодны для жилых помещений.
«При нагревании винил выделяет формальдегиды – это токсичные соединения, которые, попадая в кровь, вызывают нарушение работы органов дыхания, центральной нервной системы, приводят к патологиям кожи и мочеполовой системы», — сказал эксперт, уточнив, что всего 70 мл вещества способны привести к летальному исходу.
Васильев подчеркнул, что виниловые обои часто содержат тяжелые металлы. В частности, ртуть, свинец и кадмий. И добавил, что опасные химические элементы могут вызвать онкологические заболевания и бесплодие.