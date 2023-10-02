Эксперт заявил, что виниловые обои опасны для здоровья

Виниловые обои – одни из наиболее токсичных и опасных для здоровья, так как при нагревании такое покрытие может нанести вред человеку. Об этом NEWS.ru сообщил строительный эксперт Федор Васильев. По его мнению, виниловые обои непригодны для жилых помещений.