Диетолог назвала лучший овощ для беременных

Болгарский перец обладает множеством достоинств: он низкокалорийный и содержит витамины, кальций, магний, железо. Это делает овощ очень полезным для людей с бессонницей и беременных женщин. Об этом рассказала диетолог Наталия Гридина.

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Эксперт отметила, что в болгарском перце содержится рекордное количество витамина С среди других овощей, а также большое количество витаминов А, В6, В9, Е, Р.

По словам диетолога, овощ может положительно воздействовать на работу нервной системы, благотворно влияет на борьбу с бессонницей, а также полезен для беременных за счет содержания фолиевой кислоты.

При этом стоит ограничить употребление болгарского перца тем, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, болезней печени. Также на продут может возникать аллергия из-за содержания эфирных масел, передает Life.ru.