Гинеколог рассказал, как бороться с эндометриозом

Врач-хирург, гинеколог, профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН, доктор медицинских наук Мекан Оразов объяснил, как жить с хроническим эндометриозом. Об этом пишет aif.ru.

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По словам специалиста, на сегодняшний день излечить данное заболевание не представляется возможным. Однако, как отметил эксперт, бороться с ним необходимо как подросткам, так и женщинам.

Оразов подчеркнул, что благодаря лечению юные пациенты смогут избавиться от боли и остановить прогрессирование болезни. Помимо этого, предпринимаемые меры повлияют на сохранение овариального резерва. Таким образом, в будущем у пациенток будет возможность родить детей.

Что касается взрослых, то лечение поможет повысить качество их жизни и избавить от сопутствующих симптомов, в том числе решить проблему бесплодия, указал врач.