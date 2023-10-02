Как сохранить грудь здоровой

Выселковская центральная районная больница предлагает читателям информацию о профилактике заболеваний молочных желез.

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По статистике (ВОЗ) рак груди — самое распространенное онкологическое заболевание (21% от всех онкологий). Каждый год по миру фиксируется около 1 250 000 случаев заболевания, 54 000 из которых в России. Причем количество выявленных случаев растет в динамике.

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Отчасти на это влияет тот факт, что с годами технологии стали позволять лучше выявлять рак уже на самых ранних стадиях. Поэтому профилактика заболеваний молочных желез — очень актуальная сегодня тема.

Факторы риска заболеваний молочной железы

Причин заболеваний молочных желез может быть множество. Выделим факторы, которые способствуют развитию патологий:

Наследственность

Вероятность возникновения рака груди повышается при наличии заболевания у близких родственников. Но к счастью, из поколения в поколение в 95% случаев передается только предрасположенность к раку. Женщинам с наследственным фактором нужно чаще обследоваться для профилактики онкологических заболеваний молочных желез.

Возраст

Следует внимательнее относиться к своевременной диагностике женщинам с 40 до 60 лет. Именно в этом возрасте чаще всего обнаруживают заболевания груди. Но не затягивайте с обследованием, т.к. болезнь «молодеет». По данным ВОЗ почти треть всех женщин, у которых была выявлена онкология молочных желез, моложе 45 лет.

Вероятность развития рака молочных желез по возрастам:

30-39 лет - 1 из 232 (0,4%)

40-49 лет - 1 из 69 (1,4%)

50-59 лет - 1 из 42 (2,4%)

60-69 лет - 1 из 29 (3,4%)

от 70 лет и больше - 1 из 27 (3,7%)

Гормональные нарушения

Молочные железы — гормонозависимый орган. Нарушения работы яичников, щитовидной железы, печени ведут к разбалансировке женских гормонов в организме, что повышает риски появления новообразований в тканях груди. Гормонозаместительная терапия при менопаузе, прием оральных контрацептивов без назначения врача (или слишком длительное время), отказ от кормления грудью, аборты тоже повышают риски гормональных нарушений.

Стресс

Старайтесь как можно меньше подвергать себя тревоге. Стрессовые ситуации часто выступают толчком к развитию очень многих заболеваний (в т.ч. доброкачественных и злокачественных образований). Если вы, например, постоянно нервничаете из-за работы, помните, что ваше спокойствие и здоровье дороже рабочих проблем.

Питание

Как бы банально ни звучало, правильное питание — залог здоровья и долголетия. Чрезмерное потребление животных жиров, сахара, канцерогенов, алкоголя, дефицит витаминов и микроэлементов могут способствовать развитию онкологии.

Операции и травмы

Молочные железы — очень хрупкий орган. Травмы груди или неудачно проведенная операция будут выступать как факторы риска.

Повышенная масса тела

Ожирение дает большую нагрузку на организм, но вдобавок к этому в жировой ткани может вырабатываться излишний гормон эстроген.

Поздние первые роды

Ранние первые роды (до 20 лет) способствуют снижению риска онкологии груди, а вот поздние первые роды (после 30-35 лет) наоборот, повышают. Какие бывают заболевания молочных желез

Помимо онкологических заболеваний молочных желез существуют и другие, в них тоже мало приятного:

Мастит. Воспалительное заболевание молочных желез, возникает при попадании патогенной флоры в такни груди. Киста молочной железы. Представляет собой полость, заполненную жидкостью. Устраняется с помощью пункции — удаления жидкости из кисты.

Галакторея. Гормональное заболевание возникающее из-за повышения пролактина в крови. Проявляется выделением молока (или молозива) вне периода грудного вскармливания.

Гиперплазия. Чрезвычайное разрастание молочной железы под действием гормонов.

Лактостаз. Гормональное нарушение, которые вызывает дисбаланс между выработкой и оттоком грудного молока, из-за чего появляется застой молока в груди.

Доброкачественные новообразования молочных желез

Липома. Мягкое образование из жировой ткани. Не опасна.

Фиброаденома. Одиночное плотное образование из ткани молочной железы. Практически не опасна, за исключением листовидной формы, которая может перерасти в саркому (рак).

Мастопатия. Относится к дисгормональным заболеваниям молочных желез, представляет собой патологическое разрастание железистой или соединительной ткани вследствие гормонального сбоя. Бывает диффузной (поражение всей железы) и узловой (очаги в виде узлов). При узловой форме мастопатии риск преобразования уплотнений в злокачественное образование повышается.

Фибролипома. Уплотнение из фиброзной и жировой ткани. На ощупь ощущается как подвижный плотный узел.

Аденома. Доброкачественная опухоль из эпителиальных клеток молочных желез.

Внутрипротоковая папиллома.Небольшое образование внутри протока (из клеток его ткани). Относится к предраковым заболеваниям молочной железы и нуждается в обязательном удалении. В зависимости от типа пораженной ткани существуют разные виды доброкачественных заболеваний молочных желез:

Тревожные симптомы

Главная рекомендация по профилактике рака молочной железы — это конечно своевременное обращение к врачу.

Настоятельно рекомендуем записаться к врачу-маммологу (возможно также к эндокринологу или гинекологу) если вас беспокоят симптомы:

Появление уплотнений в молочной железе, области подмышек (лимфоузлы);

Выделения из сосков вне периода грудного вскармливания;

Изменение формы соска;

Появление впадин, складок, ямок (особенно вокруг соска);

Изменения в структуре, цвете кожи груди (сморщивание, покраснение);

Увеличение или уменьшение молочной железы в размерах (вне ПМС);

Изменение формы молочной железы;

Молочные железы стали разного размера;

Болевые ощущения в молочных железах или подмышках.

Меры профилактики патологий молочных желез

Профилактические осмотры. Ответственное отношение к здоровью — лучшая профилактика заболеваний молочных желез. Периодический плановый осмотр у маммолога желательно проводить: 1 раз в год начиная с 25 до 35 лет; 2 раза в год начиная с 35 лет; 2-3 раза в год после 50 лет. Особое внимание периодическим осмотрам и диагностике нужно уделять тем женщинам, у кого уже есть какие-либо патологии, наследственность и прочие факторы риска.

Также абсолютно всем женщинам (даже при отсутствии жалоб) рекомендуется ежегодно посещать гинеколога. Гормоны и состояние яичников напрямую влияют на развитие заболеваний груди.

Самообследование груди. Самая простая и доступная всем профилактика рака молочных желез. Это самостоятельная оценка изменения формы, размера, симметричности груди, наличия уплотнений в молочных железах или подмышечных впадинах. Такой осмотр груди можно проводить ежемесячно дома у зеркала:

С опущенными руками;

С убранными за голову руками;

Осмотреть грудь с попеременного убранными руками за голову;

Проверить, нет ли выделений из сосков при сдавливании;

Обследовать грудь в положении лежа на спине.

Самообследование молочных желез лучше всего проводить на 6-12 день менструального цикла (от начала менструации).

Лечение болезней, которые могут перерасти в рак. При обнаружении доброкачественных образований, нужно обязательно следовать рекомендациям врача и проверяться чаще. Защита груди от ультрафиолета. Прямое действие ультрафиолета негативно влияет на здоровье груди. Не загорайте топлесс, а при походе в солярий обязательно прикрывайте грудь.

Здоровый образ жизни. Правильное питание, достаточное количество витаминов и микроэлементов в рационе, легкие физические нагрузки и стабильный режим сна благотворно скажутся на вашем здоровье. Хорошей профилактикой опухолей молочной железы будет добавление в свой рацион продуктов, богатыми бета-каротином: морковь, хурма, тыква, персики. Исследования показывают, что каротиноиды могут способствовать снижению риска развития рака груди.

Избегание стресса. Старайтесь устранить источник стресса, или минимизировать его. Если стресса избежать не удалось, пользуйтесь натуральными успокоительными средствами.

Кормление грудью. Пройдите полноценный период грудного вскармливания, желательно от 10 месяцев. Не принимайте оральные контрацептивы без назначения врача. Подбирать гормональные контрацептивы и период их безопасного использования обязательно должен врач. Иначе это чревато гормональными нарушениями.

Воздержитесь от гормонозамещающей терапии при менопаузе.

Методы диагностики заболеваний молочных желез

Важной частью профилактики выступает своевременная диагностика. Есть три основных метода ранней диагностики патологий молочных желез:

УЗИ-диагностика. УЗИ молочных желез способно выявить образования размером от 3 мм. Рекомендации по периодичности исследования такие же как для профилактического осмотра (если иное не указано врачом).

Маммография. Это метод диагностики с применением небольшого количества рентгеновских лучей (не представляющих опасность здоровью), позволяет обнаружить образование на самой ранней стадии. Желательно проводить 1 раз в 2 года в возрасте с 35 до 50 лет. Для тех, в группе риска — каждый год.

Биопсия. Самый точный метод диагностики рака молочных желез. При биопсии берется образец ткани пораженного места, характер которого (доброкачественный или злокачественный) затем изучается в лаборатории.

Итоги

1. Рак груди — лидирующее онкологическое заболевание в мире, поэтому к здоровью груди нужно относиться очень внимательно.

2. Учитывайте наличие у вас факторов риска заболеваний молочных желез, а особенно наследственность и возраст 40+.

3. Посещайте периодически гинеколога и маммолога, даже если у вас нет жалоб.

4. Делайте маммографию 1 раз в 2 года.

5. Проводите ежемесячно самостоятельный осмотр груди.

6. Не пускайте заболевания молочных желез на самотек.