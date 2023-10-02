Как похудеть без диет

Существует множество способов похудения, и один из них заключается в употреблении продуктов, которые способствуют сжиганию калорий. Диетолог Василиса Пономарева рассказала, какая еда поможет в этом процессе.

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Шпинат является одним из самых распространенных продуктов для похудения не просто так. Он способствует росту полезных кишечных бактерий и не дает размножаться вредным бактериям.

Черная фасоль также помогает расти полезным бактериям в кишечнике благодаря содержащейся в ней клетчатке.

Восполнить запасы белка в организме помогут яйца. Содержащийся в них белок помогает дольше сохранить чувство сытости.

Авокадо тоже поможет снизить аппетит и предотвратит накопление жиров. Сжечь лишние килограммы поможет лосось, богатый жирными кислотами омега-3. Это вещество тормозит воспалительные процессы и способствует разгону обмена веществ.

Также полезно есть кашу, в которой содержится овес. Он поможет снизить уровень холестерина, поддержит работу иммунной системы и позволит дольше чувствовать сытость.